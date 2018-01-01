توتي بعد القرعة: دي فرانشيسكو يحظى بكامل الدعم

فرانشيسكو توتي يتحدث عن وضعية روما بعد اصطدامه ببورتو في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي عقب قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أكد أن الجميع داخل روما يدعم المدرب دي فرانشيسكو من أجل تكرار إنجاز الموسم الماضي وربما تخطيه. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكانت قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا قد أقيمت ظهر الإثنين في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت على مواجهة بين روما و بورتو البرتغالي.

وبخصوص ذلك، قال فرانشيسكو توتي: "كنا محظوظين لأننا تفادينا الفرق الأخرى، المواجهة المبكرة مع الكبار كانت ستكون في غير صالحنا، لكن في نفس الوقت يجب أن نحترم بورتو ولا نقلل منه كفريق كبير"

وأضاف: "سنواجه فريقًا صعبًا، ولكن المباراة لن تلعب غدًا أو الأسبوع المقبل، لدينا شهرين من أجل الاستعداد وإصلاح ما يتطلب إصلاحه، ومن ثم سنرى ما سيحدث"

وحول المدرب دي فرانشيسكو وما فعله في دوري الأبطال الموسم الماضي قال توتي: "دي فرانشيسكو مدرب كبير، هو قادنا نحو إنجاز كبير في الموسم الماضي، ونحن سنقدم له كل الدعم من أجل أن يتجقق إنجازًا آخر.

يذكر أن روما كان قد وصل إلى نصف النهائي العام الماضي، حيث تغلب على برشلونة في الدور ربع النهائي بسياريو دراماتيكي، قبل أن يخرج على يد ليفربول بسيناريو درامتيكي آخر.