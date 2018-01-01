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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

دي فرانشيسكو: أتمنى أن لا يلعب رونالدو

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مواجهة مرتقبة بين يوفنتوس وروما

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كال أوزيبيو دي فرانشيسكو، مدرب روما، المديح لنجم خصمه يوفنتوس كريستيانو رونالدو وتمنى أن يغيب عن مواجهة الفريقين مساء اليوم، السبت، بالدوري الإيطالي.

ويتألق رونالدو مع السيدة العجوز منذ وصوله الصيف الماضي من ريال مدريد، إذ سجل 12 هدفاً في 21 مباراة في كل المسابقات حتى الآن.

وقال دي فرانشيسكو بالمؤتمر الخاص بالمباراة: "رونالدو هو الخطر الأول والأكبر، يملك مهارات تجعله خارج المنافسة مع البقية".

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وأتبع: "ربما لا يفعل شيء في 35 دقيقة وثم يخرج بخدعة تنهي الأمر، المدربون يجدون صعوبة في إجلاسه لأنه يفعل ذلك".

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وواصل: "يمكنه حسم المباراة وقتما يشاء، ولهذا، أتمنى بالتأكيد أن لا يلعب".

وحول مشاركة روما في الميركاتو الشتوي: "لابد وأن نفعل شيء، لم أتحدث بعد مع مونشي، تحدثنا فقط عما يجب أن نفعله لجمع النقاط الآن".

وختم: "ولكن يجب أن نفعل شيء في السوق بسبب كل تلك الإصابات لا مفر".

ويتخلف روما عن خصمه يوفنتوس بفارق 22 نقطة قبل مباراة اليوم، فارق النقاط الأعلى بين الفريقين منذ التسعينيات.

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