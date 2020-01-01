دي روسي يكشف عن الثنائي الذي حرمه من ارتداء قميص مانشستر يونايتد

ما هو السبب وراء عدم انضمام دي روسي لمانشستر يونايتد؟

كشف دانيللي دي روسي، أسطورة روما، أنّه كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد إلا أنّ هناك من حرمه من الرحيل إلى مسرح الأحلام.

دي روسي قضى مسيرته الكروية في روما قبل أن يغادر إلى بوكا جونيورز ثم اعتزل بعمر 36 عامًا.

وقال دي روسي في تصريحات لشبكة "سكاي" البريطانية: "منذ أن كنت طفلًا وأنا أحب مانشستر يونايتد، وهو الفريق المفضل بالنسبة لي في انجلترا".

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وتابع: "لم أفضل الرحيل إلى مانشستر يونايتد لأن هناك روبي كين وبول سكولز والثنائي من الأفضل في العالم وقتها".

بطل مونديال 2006 أشار إلى أنّه لم يكن يرغب في الرحيل عن روما إلا لبوكا جونيورز، مشيرًا إلى أنّه شعر بالقدسية هناك.

وأشاد دي روسي بزميله في منتخب إيطاليا ليوناردو بونوتشي بقوله: "البعض يقول عنه مزعج وشخصية صعبة ولكن هذا غير صحيح، إنّه احترافي لأبعد مدى والجميع يحترمه".

وواصل: "ربما يكون مزعجًا أحيانًا داخل الملعب ولكن لأنه يغار على القميص الذي يرتديه ويقاتل لأجل تقديم كل ما لديه".

واختتم: "بونوتشي ألقى عليّ الحذاء مرة أثناء التدريبات ولكن على سبيل المزاح، سوف أتذكره دائمًا والأيام الرائعة التي قضيناها معًا".

جدير بالذكر أنّ بونوتشي تسبب في أزمة مع جماهير يوفنتوس حينما رحل إلى ميلان في 2017 ولكن سرعان ما عاد في الموسم التالي.