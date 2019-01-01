دي روسي يقترب من الدوري الأمريكي
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بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
يستعد لاعب الوسط الإيطالي دانيل دي روسي، لخوض رحلة جديدة في الدوري الأمريكي الموسم القادم.
دي روسي أعلن اليوم الثلاثاء، أن الموسم الحالي سيكون الأخير له عن روما، بعد رحلة طويلة قضاها مع النادي الإيطالي.
رسميًا | روما يُعلن رحيل دي روسي بنهاية الموسم الجاري
لاعب الوسط المخضرم سيصبح لاعباً حراً، يحق له الانتقال لأي نادي آخر بالمجان.
موقع "توتو ميركاتو ويب" أكد اهتمام نادي نيويورك سيتي الامريكي من أجل التعاقد مع دي روسي.
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وأوضح أن هناك منافسة شديدة على ضم دي روسي من بعض الأندية الأمريكية، ولكن نيويورك يبدو الأقرب للظفر بخدماته.
ويطمح النادي الأمريكي في استقدام دي روسي، ليكون خليفة أندريا بيرلو صفوفه، حيث كان الفريق الذي أنهى فيه أسطورة الأزوري مسيرته.