دي روسي يضحي بعطلته من أجل استعادة لياقته بعد الإصابة

دي روسي يرفض عطلة الشتاء من أجل التعافي تمامًا من الإصابة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رفض قائد نادي روما دانييلي دي روسي الحصول على عطلة الشتاء، وذلك من أجل مواصلة التدريبات الخاصة من أجل التعافي تمامًا من الإصابة. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وكان دانييلي دي روسي قد تعرض لإصابة على مستوى الركبة منذ شهر ونصف، غاب على إثرها عن نادي روما لمدة ستة أسابيع كاملة.

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وعاد دي روسي من الإصابة ليبدأ التدريبات على العشب مطلع الأسبوع الحالي، وهو ما يصادف فترة الراحة الشتوية الخاصة بالأعياد.

ورفض دي روسي الحصول على فترة الراحة الخاصة به، وذلك من أجل الوصول إلى كامل لياقته وجاهزيته قبل عودة المنافسات الأسبوع المقبل.

يذكر أن دانييلي دي روسي قد غاب عن عدة مواجهات هامة لروما أبرزها المواجهتين أمام ريال مدريد وأمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الإيطالي.