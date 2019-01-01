دي روسي يرفض عرض رئيس روما للتجديد والجماهير تهاجم

دي روسي يرحل عن روما في نهاية الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصحت تقارير إيطالية عن أن جيمس بالوتا، رئيس روما، عرض على دانييلي دي روسي تجديد عقده مع النادي بشروط محددة، ولكن الأخير رفض وقرر الرحيل.

وأعلن دي روسي رحيله رسمياً عن روما بنهاية الموسم الجاري، دون الكشف عن وجهته المقبلة، بعد مشوار امتد منذ 2001 مع ناديه العاصمي.

وأوضحت "كوريري" أن بالوتا عرض على دي روسي عقداً بالمباراة، الأمر الذي رفضه اللاعب واعتبره إهانة لمشواره الكبير مع النادي.

دي روسي يقترب من الدوري الأمريكي

بعد توتي.. والآن حان وقت دي روسي.. 😔

نهاية حقبة الولاء في روما 👋



جراتسي دانييلي ❤️ pic.twitter.com/QHORfEvGlP — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019

وأبدت جماهير روما غضبها من رحيل قائد الفريق، وانتشرت عدة لافتات في شوارع العاصمة تهاجم قرار الإدارة بعدم تجديد عقد اللاعب وتركه يغادر.

وحمل دي روسي قميص الجيالوروسي في 458 مباراة بكل المسابقات على مدار 19 عاماً، وسجل 43 هدفاً للذئاب.