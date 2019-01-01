دي روسي يرد على اتهامه بمحاولة سرقة عرش توتي

دي روسي يواصل الدفاع عن نفسه بعد رحيله عن روما

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل دانييلي دي روسي دفاعه عن نفسه أمام الاتهامات التي يتلقاها كل يوم منذ إعلان رحيله رسميًا عن صفوف ذئاب العاصمة الإيطالية.

وكان نادي روما قد رفض التجديد لدانييلي دي روسي، ليرحل أسطورة الذئاب عن الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

وعقب مباراته الأخيرة مع الفريق والتي ودع فيها جمهور الأوليمبيكو الأسبوع الماضي، تحدث دي روسي ليدافع عن نفسه أمام الاتهامات التي تشنها الصحافة.

وقال دي روسي: "أي اتهامات تلك التي يتحدثون عنها، كيف يقولون أنني طالبت بأن تتم معاملتي بطريقة أفضل من تلك التي تعامل بها توتي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "هذا هراء لا أساس له من الصحة، لقد كنا أصدقاء أنا وتوتي طيلة العمر وقضينا سنوات طويلة هنا في روما وكل منا يعرف من هو الآخر"

وتابع: "لقد كان خلافًا بيني وبين الإدارة، لم نتفق بخصوص ما هو قادم لذا كان خيار الرحيل عن صفوف الفريق هو الأكثر منطقية"

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يذكر أن دانييلي دي روسي كان قد قضى 19 عامًا مع نادي روما حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي في 2001 ووصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال العام الماضي.