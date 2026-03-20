دي روسي: "سمعنا بالفعل انتقادات موجهة إلى غاتوسو، دعونا لا نزعجهم"

تحدث دانييلي دي روسي، مدرب جنوة، إلى قناة DAZN بعد الهزيمة أمام أودينيزي قائلاً: «نشعر بفخر كبير بالأداء الذي قدمناه، ونحن على يقين من أننا نسير على الطريق الصحيح؛ لكننا نشعر أيضاً بقليل من الغضب لأننا كنا نرغب في تتويج الجهود التي بذلناها. اليوم، كان الفوز سيكاد ينقذنا". هذه هي الكلمات الأولى التي قالها دانييلي دي روسي بعد الخسارة على أرضنا أمام أودينيزي. ويضيف مدرب جنوة: "حاولنا أن نلعب بروح الفوز، لكن التعادل اليوم لم يكن سيئاً للغاية لأنني لم أرغب في دخول فترة التوقف بهزيمة، وهو ما حدث بالفعل. أودينيزي فريق قوي، ولديه جودة. لم نسمح لهم بالكثير في المباريات الأخيرة، وكذلك اليوم. افتقدنا اللمسة الحاسمة وقليلًا من الحظ".





"تدخل تقنية الفيديو (VAR) أحياناً يسلبك شيئاً من الهدوء. كان هناك سابقة مع هذا الحكم في بولونيا، وكان اللاعبون حذرين بشأن هذا الأمر: كنت أنا أكثر يقظة لأنني لم أكن على مقاعد البدلاء بعد. لم نخسر بسبب تقنية الفيديو لأننا اعتدنا الآن على اللعب مع قرارات الحكم وغيابها".





وأخيرًا، تعليق على المنتخب الوطني: "تحدثت مع جاتوزو وبونوتشي، وأجريت بعض المكالمات المرئية معهما. أعلم أن المدرب هو أول من يريد الذهاب إلى كأس العالم. نحن الإيطاليون يجب أن نضفي القليل من الإيجابية، لكنني سمعت انتقادات منذ إعلان قائمة اللاعبين المستدعيين. لنكن إيجابيين ولا نستمر في إزعاجهم كما نفعل عادةً. إنها سمة نميز بها في إيطاليا".