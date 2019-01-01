دي روسي مرشح للعودة لروما من جديد

تجربة محبطة حتى الآن في الأرجنتين للنجم الإيطالي

تحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية مغادرة النجم الإيطالي دانييلي دي روسي لناديه بوكا جونيورز والعودة مجدداً إلى روما بعد معاناته الكبيرة مع الإصابات.

وغاب دي روسي عن لقاءي نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس أمام ريفر بليت بداعي الإصابة، لتستمر تجربته المحبطة في الأرجنتين بسبب معاناته البدنية.



كوبا ليبرتادوريس | فلامينجو يسحق جريميو ويقابل ريفر بليت في النهائي



وذكرت "كوريري" أن بوكا جونيورز ليس عازماً على عرض عقد جديد على دي روسي بعد نهاية الحالي في مارس المقبل بسبب تكرر إصاباته.

وأضاف التقرير أن اللاعب قد يعود لصفوف روما من جديد، ولكن لتولي منصب مدرب في قطاعات الشباب، ليلتحق بوالده ألبرتو الذي يدرب فريق 2003.

فونسيكا يستخدم نيكولو زانيولو لحل أزمة هجوم روما

ورحل دي روسي عن روما نهاية الموسم الماضي وسط خلافات مع الإدارة واتهامات لها بعدم التقدير لمشواره مع الفريق.