دي روسي: بوكا جونيورز المكان الوحيد الذي يشعرني بأنني حي وسعيد بعد روما

دي روسي لم يرغب في اللعب بالدوري الصيني واختار الأرجنتين بعد روما

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح دانييلي دي روسي، لاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني، أن فريقه الحالي هو المكان الوحيد الذي شعر فيه بأنه حي وسعيد، بعد فريقه السابق روما.

دي روسي انضم إلى بوكا جونيورز، بعد مسيرة طويلة مع الفريق الإيطالي، وبدأ مشواره في الأرجنتين من بطولة كأس الأرجنتين.

وقال دي روسي في تصريحات صحفية: "مرت ثلاثة أسابيع على وجودي هنا في الأرجنتين، أنا سعيد للغاية بوكا والجماهير استقبلوني بطريقة لا تنسي".

وواصل: "في البداية وجدت اللعب في ملعب البومبينرا مرعباً، ولكن بعد ذلك وجدته سحرياً والآن يجب علينا وضع المشاعر جانباً والتركيز لمساعدة زملائي".

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وتابع: "أردت أن أشعر بالحياة والسعادة عقب رحيلي من روما ووجدت أن بوكا هو المكان الوحيد الذي يعطيني هذا، لم أرغب في اللعب بالصين".

وافتتح دي روسي التسجيل مع فريقه الجديد، في المباراة الأولى بكأس الأرجنتين ولكنه خسر في نهاية المطاف بركلات الترجيح.