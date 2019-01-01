دي خيا ينضم لنادي المائة بعد الحفاظ على نظافة شباكه أمام ليفربول

إنجاز جديد للسجل الحافل للحارس الإسباني ديفيد دي خيا مع مانشستر يونايتد

نجح الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، في تحقيق رقم قياسي جديد مع مانشستر يونايتد في تاريخه بالدوري الإنجليزي.

يونايتد استضاف ليفربول في الجولة 27 من البطولة، في المباراة التي جمعتهما الأحد بملعب أولد ترافورد.

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دي خيا نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 99 مباراة بالدوري الإنجليزي قبل كلاسيكو الليلة.

وبعدما نجح الإسباني في الخروج بشباك نظيفة اليوم، بالمواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، أصبح بذلك ضمن 15 حارس وصلوا للرقم 100 بتاريخ البطولة.

ويعتبر دي خيا هو الحارس السابع في تاريخ البريميرليج الذي يصل لهذا الرقم مع نادي واحد فقط، والثاني لمانشستر يونايتد بعد الدنماركي بيتر شمايكل.

ثنائي ألماني 🆚 ثنائي إنجليزي



🔢 جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي ◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند ◀️ أهدر 13 فرصة pic.twitter.com/UkkscFB2zR — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019

التشيكي بيتر تشيك يعتبر هو الحارس الأكثر حفاظاً على نظافة شباكه في البريميرليج بـ202 مباراة.

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ويأتي بعده ديفيد جيمس 169، الأسترالي مارك شوارزر 151 وديفيد سيمان حارس أرسنال السابق 140.

يذكر أن دي خيا انتقل لمانشستر قادماً من أتلتيكو مدريد في 2011 بـ22.50 مليون جنيه إسترليني.