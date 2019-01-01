دي خيا ينضم لبوجبا في الغياب عن تدريبات مانشستر يونايتد

ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد يغيب عن تدريبات مانشستر يونايتد استعدادًا لمواجهة بارتيزان في الدوري الأوروبي.

تغيب النجم الإسباني الدولي ديفيد دي خيا عن تدريبات فريقه مانشستر يونايتد التي أقيمت اليوم استعدادًا للمباراة المنتظرة أمام نظيرهم بارتيزان في الدوري الأوروبي.

جاء هذا رغم مشاركة اللاعب في لقاء الفريق الأخير بالدوري الإنجليزي أمام ليفربول دون أي مشاكل، حيث كان من المتوقع غيابه.

وكان دي خيا قد تعرض للإصابة خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة أثناء معسكر منتخب إسبانيا وتوقعت تقارير صحفية غيابه لعدة أيام.

وغاب عن التدريبات أيضًا النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط ملعب الشياطين الحمر، الذي يعاني من إصابة في مشط القدم منذ سبتمبر الماضي.

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واستمر غياب لوك شو ونيمانيا ماتيتش وديوجو دالوت وأكسيل توانزيبي بعدما غابوا أيضًا عن مواجهة ليفربول الأخيرة في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وأشارت تقارير عديدة لإمكانية عودة بوجبا للمشاركة مع مانشستر يونايتد خلال الأيام المقبلة، لكنه بتلك الطريقة لن يتواجد بالتأكيد في مباراة الخميس وتحيط به العديد من الشكوك حول مشاركته أمام نوريتش سيتي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في المجموعة بأربعة نقاط نفس رصيد المتصدر بارتيزان وبفارق الأهداف للأخير.