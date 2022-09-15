دي خيا يكشف: كنت قريبًا من الانضمام لنادٍ إنجليزي غير مانشستر يونايتد!

أسرار جديدة يميط الإسباني اللثام عنها

كشف النجم الإسباني حارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا أنه كان قريبًا للغاية من الانضمام لنادٍ إنجليزي آخر بخلاف مانشستر يونايتد في وقت سابق!.

لقد كانت الفرصة الأولى لانضمام دي خيا إلى الدوري الإنجليزي في ويجان، وليست مانشستر يونايتد، وذلك في 2009.

كنت قريبًا جدًا!

فبعد بدايته في فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، وجد دي خيا نفسه في موقف صعب للمشاركة مع الروخيبلانكوس.

وكشف دي خيا أنه في ذلك التوقيت تواصل معه نادي ويجان لضمه، لكن الأمور لم تسر في طريق انضمامه إلى الفريق الإنجليزي.

وقال دي خيا في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "كنت في أتلتيكو، وبدأت مشاركاتي في ذات الموسم، كنت الحارس الثالث ولم يكن يتم الاعتماد علي كثيرًا، أتدرب فقط ولا شيء آخر".

وأضاف: "لذلك تحدث معي ويجان وأرادوا توقيعي، وكنت قريبًا جدًا جدًا من الانضمام إليهم".

سبحان مغير الأحوال!

ولكن في ذلك التوقيت، أي بالتحديد عام 2009، كان دي خيا ليقلق من المنافسى مع كل من كريس كيركلاند ومايك بوليت على مقعد أساسي في حراسة ويجان الذي كان يصارع للهروب من الهبوط في تلك الفترة بقيادة المدرب الحالي لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز.

كان هذا قبل 18 شهرًا من انضمام دي خيا إلى مانشستر يونايتد، بعدما اختاره السير أليكس فيرجسون ليكون خليفة الهولندي إدوين فان دير سار، وتبدأ رحلة من التألق للإسباني مع الشياطين الحمر لا تزال مستمرة حتى الآن.