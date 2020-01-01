دي خيا يفاجئ "طفل بلفاست" بهدية أعياد الميلاد

لفتة إنسانية من حارس مانشستر يونايتد

أرسل دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، هدية إلى كاي إيفيت والمعروف باسم "طفل بلفاست" بمناسبة أعياد الميلاد والسنة الجديدة.

طفل بلفاست يعاني من مرض نادر تسبب في تأكل بعض أصابع قدمه ويده وهو مشجع لمانشستر يونايتد ويحلم باللعب في مركز حراسة المرمى.

ونشرت والدة الطفل عبر حسابها بموقع "تويتر" صورة لقفاز موقع من قبل الحارس دي خيا إلى كاي كهدية منه بمناسبة أعياد الميلاد.

وقالت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "كاي حينما شاهد القفاز كان سعيدًا لكنّه توقع فقط أنها مجرد هدية عادية ولكن حينما نظر لها ووجدها موقعة من دي خيا انفجر من الفرحة وكان الأمر بالنسبة له كبيرًا".

وتابعت: "أنا أحد مشجعي أرسنال ووالد كاي يشجع مانشستر يونايتد ولكن بعد ما قام به دي خيا فربما أغير رأيي وانضم لجمهور الشياطين الحمر".

وكان دي خيا قد أعاد نشر تغريدة والدة كاي وعلّق عليها بقوله "استمتع".

الحارس الإسباني كتب على القفاز الذي أرسله إلى طفل بلفاست "إلى كاي، أتمنى لك الأفضل. دي خيا".