دي خيا يطمع في شارة القيادة وراتب قياسي لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد

دي خيا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد براتب يصل لـ 375 ألف باوند أسبوعيًا

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لمح ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد إلى رغبته في الحصول على شارة قيادة الشياطين الحمر بعد تجديد عقده.

وكانت تقارير إنجليزية قد تحدثت إلى توصل دي خيا لاتفاق مع إدارة مانشستر يونايتد من أجل تجديد عقده لستة سنوات إضافية.

وسيحصل الحارس الدولي الإسباني وفقًا للعقد الجديد على راتب أسبوعي يصل إلى 375 ألف باوند كأعلى راتب لحارس مرمى في العالم.

وحول ذلك، قال دي خيا على خلفية مشاركته مع الفريق في كأس الأبطال الودية إنه كان سعيدًا خلال المباريات التي حصل خلالها على شارة قيادة الفريق.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وأضاف: "لقد كنت قائدًا للفريق في بعض المباريات، في الوقت الذي كان يغيب فيه كل من أشلي يونج وفالنسيا عن الفريق"

وتابع: "إنه لأمر مدهش أن أكون قائدًا لمانشستر يونايتد، بالطبع، سأكون سعيدًا في حال حدث ذلك بشكل دائم مستقبلًا"

وحول ما هو قادم قال دي خيا: "إنه موسمي التاسع بقميص الفريق، أشعر أنني أصبحت أحد أكثر لاعبي هذا النادي خبرة وتجربة"

وأضاف: "أحتاج إلى إظهار ذلك على أرض الملعب ومحاولة مساعدة اللاعبين الشباب على معرفة ما يمثله هذا النادي الكبير من معاني وقيم وتاريخ"

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يذكر أن عقد دي خيا الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ما يجعل إدارة مانشستر يونايتد تهتم بالتجديد سريعًا من أجل ألا يصبح الحارس الإسباني حرًا بنهاية عقده.