دي خيا يحذر هندرسون: هدفي الاستمرار أساسيًا في مانشستر يونايتد

دافيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد يحذر نظيره دين هندرسون، ويؤكد رغبته في الاستمرار أساسيًا.

أكد دافيد دي خيا نجم فريق مانشستر يونايتد على أهمية الاستمرار أساسيًا في صفوف الشياطين الحمر في الفترة المقبلة، ورغبته في مساعدة الفريق بكافة الطرق الممكنة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي خيا بعدما عاد دين هندرسون حارس الفريق الذي كان معارًا لشيفيلد يونايتد في الفترة الماضية.

وقال دي خيا: "أنا أثق في نفسي وأظهرت قدراتي الفنية على مدار السنوات الماضية، لذلك سأكون أمام المدير الفني طوال الوقت ودائمًا في أتم جاهزية".

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وأكمل: "كل ما أريد القيام به هو الاستمرار في اللعب وتقديم العون والمساعدة للفريق في كل فرصة ممكنة كما هو الحال طوال الوقت".

وأضاف: "أظن أن الفريق تحسن بشكل واضح هذا العام، كنا في البداية خلف المركز الثالث بحوالي 14 نقطة ثم نجحنا في إنهاء الموسم في ذلك المركز".

وأكمل: "نحن نلعب كرة قدم جيدة للغاية وهجومية ونستمتع بما نقدمه بتلك الطريقة، والآن لدينا فترة قصيرة للراحة لكن علينا العودة لأفضل حالاتنا قبل اللعب من جديد".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد ودع لتوه بطولة الدوري الأوروبي عقب الخسارة بهدفين لهدف من إشبيلية في نصف النهائي.