دي خيا يحذر زملائه: الموسم الماضي قد يتكرر

الحارس الإسباني يحذر زملائه من تكرار ما حدث في الموسم الماضي

حذر دافيد دي خيا زملائه في فريق مانشستر يونايتد من أنهم لا يستطيعون تحمل "كارثة" أخرى في الموسم القادم في بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان نادي الشياطين الحمر قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس من البطولة المحلية، وابتعد بذلك عن المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

الأمر الذي جعل الحارس الإسباني يصف الموسم الماضي بأنه كارثة، ومحرج وفوضوي، من خلال حديثه مع الصحفيين في جولة الفريق الاستعدادية في أستراليا.

ماذا قال دي خيا؟

قال دي خيا للصحفيين: "لقد كان موسمًا صعبًا للغاية بالنسبة لي ولكل شخص، ومحرج في بعض الأحيان، كانت بعض المباريات في حالة من الفوضى وكارثية".

وواصل: "لذلك يجب أن نتعلم من الموسم الماضي أن هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى لأنه كان صعبًا، كان من المؤلم أن أكون هناك".

وأوضح: "لم نكن قادرين على الفوز بالمباريات وكنا نخسر بعض المواجهات بنتيجة 4-0 أو 5-0، كان ذلك غير مقبول، لكن في بعض الأحيان عليك أن تشعر بالألم للاستيقاظ والاستمرار".

ماذا عن الموسم التحضيري ليونايتد حتى الآن؟

بدأ يونايتد مشواره التحضيري بفوزه على ليفربول 4-0 في بانكوك، قبل أن يواصل جولته في أستراليا بالفوز 4-1 على ملبورن فيكتوري.

ثم فاز فريق تين هاج على كريستال بالاس 3-1 قبل أن يتعادل 2-2 مع أستون فيلا، على الرغم من تقدمه 2-0 في نهاية الشوط الأول.

لا يزال أمام يونايتد مباراتان قبل أن يبدأ موسمه الجديد، حيث يواجه أتلتيكو مدريد في أوسلو في 30 يوليو قبل أن يعود إلى مانشستر لخوض مباراة ضد رايو فاليكانو في أولد ترافورد في اليوم التالي.

وسيبدأ الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة على أرضهم ضد برايتون في 7 أغسطس.