دي خيا يتسلح بالثقة والهدوء من أجل المنافسة على الدوري الإنجليزي

منافسة مع هندرسون ومنافسة مع الفريق

كان حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا سعيدًا بـ "الانتصار الهائل" الذي حققه مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون، لكنه حذر زملاءه من فقدان التركيز قبل حلول عام 2021.

مانشستر يونايتد نجح في حسم المواجهة الصعبة أمام الثعالب مساء أمس بهدف مقابل لا شيء سجله ماركوس راشفورد في الأنفاس الأخيرة من اللقاء، ليصعد الشياطين الحمر إلى المركز الثاني.

وبخصوص ذلك، دعا دي خيا زملاءه في مانشستر يونايتد إلى الالتزام بالهدوء وسط حديث عن منافسة الفريق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد سنوات من الغياب عن مشهد التنافس.

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دي خيا تردد في الحديث عن مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد أستون فيلا في يوم رأس السنة الجديدة، كما أشار الحارس الإسباني إلى أنه لا يزال هناك الكثير من المباريات في البطولات المحلية والأوروبية.

وقال دي خيا لتلفزيون مانشستر يونايتد الرسمي: "نحن بحاجة إلى الهدوء. لا يزال هناك الكثير من المباريات التي يجب لعبها والفوز بها، والمباريات الكبيرة، ولدينا مواجهات الكؤوس أيضًا لذلك هناك العديد من المباريات والتحديات"

وأضاف: "علينا أن نحافظ على تركيزنا وألا نتطلع كثيرًا إلى حسابات المنافسة ولكن فقط ننظر إلى المباراة التالية ونركز على ما نقوم به نحن وليس ما يقوم به الآخرون، لذا، أستون فيلا هو أهم شيء الآن"

وحول منافسة الحارس دين هندرسون راهن الحارس الدولي الإسباني على الثقة في إمكانياته بالحديث عن مركزه الأساسي والتهديد الذي يحمله له الحارس الإنجليزي الشاب.

وقال دي خيا "أشعر بثقة كبيرة في أن أكون صادقًا، أشعر أنني بحالة جيدة، أكون سعيدًا في كل مرة يمكنني فيها مساعدة الفريق مثل اليوم، وإنقاذ بعض الكرات الخطيرة للحفاظ على نظافة الشباك"

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يذكر أنه بهذا الفوز الغالي يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 30 ويحتل بذلك المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول لحين خوضه مباراة هذه الجولة، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 21 في المركز الثاني عشر.