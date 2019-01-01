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الدوري الإنجليزي الممتاز

دي خيا: هذا هو مانشستر يونايتد الحقيقي

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11 تصدي هو الرقم الأعلى من نصيب دي خيا

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أشاد الحارس الإسباني دافيد دي خيا، بأداء مانشستر يونايتد، والفوز على توتنهام، في قمة الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح الشياطين الحمر في الفوز بهدف نظيف على حساب الديوك اللندنية، في أرضية ملعب ويمبلي، بفضل هدف ماركوس راشفورد.

لكن تألق دي خيا والذي تصدى لـ11 تسديدة من لاعبي الفريق اللندني، حالت دون خسارتهم ليحصدوا الفوز الخامس على التوالي.

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دي خيا تحدث عقب نهاية اللقاء: "لقد فزنا أمام فريق كبير، لقد تحكمنا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سنحت لهم الفرص، لقد شعرت بأحساس رائع بعد أول تصديين، أنها مباراة رائعة".

وتابع: "لا أتذكر كم التصديات، لذلك لا استطيع اختيار الأفضل، المدير الفني بعث بعض السعادة على اللاعبين، نلعب بشكل جيد ويؤدي الفريق بشكل قوي، هذا هو مانشستر يونايتد الحقيقي".

وتساوى مانشستر يونايتد مع أرسنال برصيد 41 نقطة في المركز الخامس، لتسنح لهم فرصة الاقتراب من المقاعد الأوروبية بالجولة المقبلة، بعد لقاء برايتون، ومواجهة أرسنال لتشيلسي.

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