دي خيا عن مانشستر يونايتد: أشعر وكأنني في بيتي

دي خيا يتمسك بالبقاء في مانشستر يونايتد رغم كل شيء

قال دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد إنه يشعر وكأنه في بيته وذلك بعد قضاء 10 سنوات مع الشياطين الحمر منذ أن وصل وحتى الآن.

وانضم الحارس الدولي الإسباني والبالغ من العمر 30 عامًا في 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد وصنع مسيرة رائعة على المستوى الفردي على الأقل في مانشستر يونايتد.

ومع اقترابه من 10 سنوات في أولد ترافورد تحدث الحارس الإسباني الذي لا يعيش أفضل أيامه على الإطلاق عن مشاعره تجاه النادي الذي يعد جزءًا من تاريخه.

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اعترف الحارس المخضرم أنه يشعر بأنه في منزله سواء فيما يخص النادي أو المدينة بعد هذا الارتباط الطويل والذي بدأ حين كان يبلغ من العمر 20 عامًا فقط.

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وقال دي خيا للموقع الرسمي للنادي: "إنه لأمر رائع أن أكون هنا لكل هذه السنوات، ولكي أكون صادقًا في حديثي، أشعر أنني في بيتي في مانشستر هنا بينكم"

وأضاف: ""ما زلت نفس الشخص الذي أنا عليه اليوم ولكني أكثر نضجًا الآن. لقد أتيت إلى نادٍ ضخم وإلى بلد مختلفة وثقافة مختلفة، وكان كل شيء مختلفًا ولكنني نضجت كثيرًا"

وتابع: "لقد تطورت كثيرًا كلاعب وأنا ممتن حقًا لكل هذه السنوات التي قضيتها هنا في مانشستر يونايتد لقد كان أمرًا لا يصدق ولم أتوقعه في البداية"

وأردف: "أعتقد أنك تتعلم من أخطائك بمرور الوقت، وتبدأ في النضج وتلقي الحياة بمواقف صعبة لكي تتعلم منها، من الأوقات العصيبة على وجه الخصوص، وأعتقد أن هذه هي الحياة"

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يذكر أن مستوى دي خيا قد شهد هبوطًا في الأشهر الأخيرة مما جعله يصبح بديلًا في بعض الأوقات للحارس الدولي الإنجليزي الشاب دين هندرسون.