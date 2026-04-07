تحدث مايك فيرفايي بعبارات حادة عن أداء أليكس كروس في بودكاست كالي & كوكي. وفي بودكاست Kick-off التابع لصحيفة دي تيليخراف، يقول مراسل أياكس إن المدير الفني الراحل كان منشغلاً أساساً بتنظيف صورته الشخصية.

كان كروس قد حلّ مؤخراً ضيفاً على البودكاست ليستعرض فترته في أمستردام. وهناك أقرّ، من بين أمور أخرى، بأن متابعة راؤول مورو لم تسر على النحو الأمثل. وفي الوقت نفسه أشار إلى مشاكل لغوية لدى الإسباني، الذي قال إنه لم يكن يتحدث الإنجليزية بشكل كافٍ ليتأقلم بسرعة.

ويرفض فيرفايي هذا التبرير رفضاً قاطعاً ويرى أن المشكلة داخل النادي أكبر بكثير. وقال: «برأيي المشكلة الكبرى ببساطة أن أياكس قام بالكشف عن اللاعبين في مادورودام. لقد جلبوا لاعبين صغاراً ورشيقين، لكنهم ليسوا من نوعية اللاعبين الذين يمكنك أن تتقدم بهم فعلاً».

كما يشير الصحفي إلى دور المدرب جون هايتينغا في بداية الموسم. «لم يكن يعرف هؤلاء اللاعبين إطلاقاً، وبرأيي أدرك بسرعة كبيرة أيضاً: أهذا كل ما في الأمر؟». ووفقاً لفيرفايي، وُعِد الفريق أيضاً بتعزيز حاسم في خط الوسط. «كان من المفترض أن يأتي لاعب رقم 6، لكنه لم يأتِ».

ولا تقتصر انتقادات فيرفايي على سياسة التعاقدات، بل تطال أيضاً أداء كروس نفسه. يقول: «من الجيد أنه يتحمل المسؤولية، لكن الأمر كان في الحقيقة أشبه بتنظيف صورته الشخصية». ثم كان قاسياً للغاية في خلاصته: «لقد شكّل ببساطة تشكيلة سيئة للغاية».

ينضم فالنتاين دريسن إلى ذلك ويؤكد أن المشكلة تكمن أساسًا في الجودة. «أنا أعرف الكثير من اللاعبين قصار القامة وهم أيضًا جيدون جدًا. إذن فالأمر لا يتعلق بالطول»، يوضح. ووفقًا لصحفي دي تيليخراف فإن جوهر المشكلة واضح: «لم يتم ببساطة التعاقد مع جودة».

يدحض دريسن حجة كرويس القائلة إن فشل مورو يعود جزئيًا إلى حاجز اللغة. «جون هايتينغا يتحدث الإسبانية بطلاقة، لذا كان بإمكانه أن يساعد ذلك الفتى على الانطلاق.» ووفقًا لدريسن فإن المشكلة تكمن في مكان آخر: «إنه يفتقر ببساطة إلى القدرات».