دي بروين ينتقد قانون لمسة اليد الجديد

صانع ألعاب سيتي فخور بأداء فريقه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

انتقد كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الطريقة التي يتم تطبيق قانون لمسة اليد الجديد من خلالها عبر تقنية الفيديو، وذلك عقب التعادل بهدفين لمثلهما مع توتنهام هوتسبر.

وقال دي بروين لبي بي سي عقب المباراة:"إنه شعور غريب أن يتم إلغاء هدف لك في الدقيقة الأخيرة، ولكن علينا قبول الأمر وحسب".

وأضاف:"أنا قديم الطراز في تلك المسائل، أحب أجواء المباريات والحماس المصاحب، ولكن إذا أردنا جعل اللعبة أفضل لا بأس بذلك، ولكني علمت بعد المباراة أنه إذا لمست الكرة يد لاعب توتنهام سيتم إلغاء الهدف وهو شيء سخيف".

وأوضح:"ليس لدي مشكلة مع القاعدة، القانون هو القانون، ولكن يجب أن يتم النظر إليه لأن هذا الوضع جنوني".

وتابع:"ألكل فخور بما قدمناه، السبرز سجل هدفين من فرصتين فقط، لقد كان الخصم حاسماً للغاية، ولكن يجب أن نفخر بتقديم مستوى مثل هذا ضد خصم مثل توتنهام".

يذكر أن هدف جابرييل جيسوس تم إلغاؤه في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليشابه السيناريو ما حدث في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين نفس الفريقين.