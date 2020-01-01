دي بروينه يرفض المقارنة بزيدان

كيف يرى دي بروينه زيدان وكيف يقيم تواجده في مانشستر سيتي؟

تحدث متوسط ميدان مانشستر سيتي كيفين دي بروينه حول مقارنته بأسطورة كرة القدم والمدير الفني الحالي لريال مدريد زين الدين زيدان.

وكان دي بروينه قد قدم أداء مميزًا في السنوات الأخيرة وأرقامًا قياسية مثيرة جعلت البعض يضعونه في قالب واحد مع عظماء هذا المركز.

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وحول ذلك، رفض صانع ألعاب منتخب بلجيكا المقارنات التي تضعه في كفة واحدة مع زيدان مؤكدًا أنه لا يفهمها ولا يعطيها أي اعتبار.

وأضاف: "من الجيد أن يقول الناس مثل هذه الأشياء الإيجابية في حقي، هذا يشعرني بقيمة العمل الذي أقوم به وحجم التطور الذي طرأ على أدائي"

وتابع: "ولكن في نفس الوقت لا أرى أن هناك معايير ثابتة للمقارنة بين اللاعبين، أنا ألعب كرة القدم الخاصة بس ومن الصعب للغاية أن أقارن نفسي بشخص آخر"

وأردف: "تقييم اللاعبين يعتمد على نظرتك لكرة القدم، البعض لا ينظرون إلى الكرة بشكل كامل ويعتمدون أكثر على الإحصائيات، وأنا لا أهتم بذلك المهم بالنسبة لي أنني أساعد فريقي وأقدم الدور المطلوب مني"

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يذكر أن كيفين دي بروينه هو الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الثلاثة الأخيرة دون منافسة سوى من نجم ليفربول ألكساندر أرنولد.