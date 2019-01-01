دي بروين: لم أصل إلى أفضل مستوياتي بعد

دي بروين لا زال يطمح في استعادة مستواه رغم أرقامه المميزة مع مانشستر سيتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم الدولي البلجيكي ومتوسط ميدان مانشستر سيتي كيفين دي بروين إنه لم يصل إلى أفضل مستوياته بعد منذ عودته من الإصابة.

وكان دي بروين قد عاد من الإصابة بعد نهاية الموسم الماضي، وواصل العمل في الفترة التحضيرية من أجل استعادة مستواه ولياقته البدنية.

ورغم صناعته لـ 4 أهداف في الجولات الثلاثة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصوله إلى الهدف رقم 50 على مستوى الصناعة مع مانشستر سيتي في 123 مباراة فقط، إلا أن دي بروين يرى أنه لم يصل إلى قمة مستواه بعد.

وقال النجم البلجيكي: "لقد عملت بجهد كبير في الفترة التحضيرية وبعد انتهاء فترة التعافي من الإصابة حتى أكون أكثر جاهزية في هذا الموسم"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وأضاف: "لحسن الحظ نجحت في بداية الموسم بشكل جيد، ولكنني لا زلت لم أصل إلى المستوى الذي أريده، سأستغل فترة التوقف الدولي من أجل العمل أكثر ورفع المردود"

وتابع: "في كل مباراة يجب أن يكون لديك هدف جديد، وهذا ما أحاول البحث عنه دائمًا حتى أحافظ على تجدد الطموحات"

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يذكر أن دي بروين كان قد عادل رقم كل من سيسك فابريجاس وإيريك كانتونا ومسعود أوزيل ودينيس بيركامب على مستوى صناعة الأهداف في البريميرليج بوصوله إلى الهدف رقم 50.