دي بروين: سعيد بالعودة من الإصابة وإنهاء الموسم بهذا اللقب

كيفين دي بروين يتحدث عن سعادته بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي على حساب واتفورد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال كيفين دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي إنه سعيد باللقب الذي تحقق للفريق بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي وإكمال عقد الثلاثية.

ونجح مانشستر سيتي في حسم لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما حقق انتصارًا عريضًا على حساب واتفورد في المباراة النهائية بستة أهداف مقابل لا شيء.

وقال كيفين دي بروين إنه شعر بالحزن بعد إصابته أمام توتنهام، كما أنه أراد العودة والمشاركة مع الفريق في التتويج ببطولة قبل نهاية الموسم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "هذا الأسبوع كان الأكثر استرخاء في موسمنا، تحقيق لقب الدوري لم يكن سهلًا والاحتفال به جعلنا ننشغل قليلًا عن الاستعداد للمباراة النهائية"

وتابع: "لقد كان شوط المباراة الأول صعبًا بعض الشيء وعانينا فيه من أجل فرض سيطرتنا على اللقاء، في الشوط الثاني تحسنا كثيرًا وحققنا ما نريد"

وحول التتويج باللقب قال دي بروين: "لقد كان هذا التتويج مهمًا من أجل أن نحقق الثلاثية المحلية كأول فريق يفعل ذلك في تاريخ إنجلترا"

وأضاف: "لقد كان الموسم رائعًا، وسنحاول في الموسم المقبل أن نكون أكثر حضورًا على الساحة الأوروبية، دائمًا ما نتطلع إلى الأمام وإلى المزيد"

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