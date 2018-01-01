النتائج المباشرة
كأس رابطة الدوري الإنجليزي

دي بروين: الغياب كان صعباً لكني عدت أكثر صلابة

التعليقات()
البلجيكي شارك بصفة أساسية وسجل هدف فريقه في المباراة..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي سعادته بالعودة والتسجيل لفريقه في شباك ليستر سيتي ضمن منافسات ربع نهائي كأس كاراباو.

 

وقال دي بروين عقب المباراة:"كان الأمر صعباً بعض الشيء بالنسبة لنا لأن لدينا الكثير من اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيراً".

اختيارات المحررين

وأضاف:"لكننا لعبنا مباراة جيدة ومفتوحة، وها قد وصلنا إلى نصف النهائي".

 

وأوضح:"كان الأمر صعباً بسبب غيابي لخمسة أشهر، الآن أشعر بالصلابة وأني بخير. نحن نريد الفوز بالألقاب".

وكان دي بروين قد سجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل مارك ألبرايتون في الشوط الثاني، ويتم حسم الأمور عن طريق ركلات الترجيح.

الموضوع التالي:
جاتوزو يكشف سر لكمته القوية لإنزاجي
الموضوع التالي:
تقارير - برشلونة يتوصل لاتفاق مع رابيو
الموضوع التالي:
رومانيولي: التعادل مع بولونيا خطأ الجميع
الموضوع التالي:
زوجة إيكاردي تكشف اقتراب يوفنتوس من ضمه
الموضوع التالي:
باريس سان جيرمان يعبر لربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية بشق الأنفس
إغلاق