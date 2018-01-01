دي بروين: الغياب كان صعباً لكني عدت أكثر صلابة

البلجيكي شارك بصفة أساسية وسجل هدف فريقه في المباراة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي سعادته بالعودة والتسجيل لفريقه في شباك ليستر سيتي ضمن منافسات ربع نهائي كأس كاراباو.

وقال دي بروين عقب المباراة:"كان الأمر صعباً بعض الشيء بالنسبة لنا لأن لدينا الكثير من اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيراً". اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

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وأضاف:"لكننا لعبنا مباراة جيدة ومفتوحة، وها قد وصلنا إلى نصف النهائي".

وأوضح:"كان الأمر صعباً بسبب غيابي لخمسة أشهر، الآن أشعر بالصلابة وأني بخير. نحن نريد الفوز بالألقاب".

وكان دي بروين قد سجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل مارك ألبرايتون في الشوط الثاني، ويتم حسم الأمور عن طريق ركلات الترجيح.