دي بروين: التتويج بالرباعية سيجعل مانشستر سيتي الفريق الأفضل في إنجلترا

دي بروين يتحدث حول احتمالية تتويج مانشستر سيتي بالرباعية، الأمر الذي سيعطي للفريق ولجوارديولا إنجازًا كبيرًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم البلجيكي كيفين دي بروين حول إمكانية تتويج مانشستر سيتي بالرباعية التاريخية خلال الموسم الحالي، نظرًا لأنه لا زال ينافس على جميع البطولات.

وكان مانشستر سيتي قد حقق لقب كأس كاراباو للعام الثاني تواليًا أمس الأحد، وذلك بعد تغلبه على تشيلسي بركلات الترجيح.

وبخصوص هذا التتويج، أكد دي بروين أن الفوز بكأس كاراباو يعد دفعة معنوية جيدة للاعبي مانشستر سيتي من أجل مواصلة المنافسة على البطولات الأخرى.

على غرار واقعة كيبا وساري دعونا نتناقش سويًا 🔁



⬅️ من شروط إجراء التبديل هو ألا يدخل البديل إلا عندما يخرج زميله وبإشارة من الحكم.



✨ولكن يبقى السؤال المثير للجدل هو، ماذا يحدث في حال رفض اللاعب المستبدل الخروج من الملعب🤔



💢وماذا يتوجب على الحكم فعله إن رفض لاعب التغيير؟ pic.twitter.com/LQDZgOvgVj

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وقال دي بروين: "نستطيع الفوز بالبطولات الثلاثة الأخرى المتبقية، وسنسعى لنصبح أول فريق في التاريخ يحقق هذا الإنجاز التاريخي"

وأضاف: "سنصبح أفضل فريق في إنجلترا وربما العالم نظرًا لأننا سنحقق رقمًا لم يسبق لأي فريق أن حققه، لو حدث ذلك سيكون خطوة إيجابية في صناعة تاريخ مانشستر سيتي"

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يذكر أن مانشستر سيتي يحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ليفربول، كما حسم مواجهة ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا أمام شالكة لصالحه.