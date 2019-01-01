دي بروينه يوافق على قيادة مانشستر سيتي بدلًا من كومباني

البلجيكي كيفين دي بروينه لا يمانع الحصول على شارة قيادة مانشستر سيتي بعد رحيل مواطنه فينسينت كومباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البلجيكي كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي أنه لا يمانع على الإطلاق الحصول على شارة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه سيكون ممتنًا لو قاد الفريق خلال الموسم الجديد خلفًا لفينسينت كومباني.

وقال دي بروينه: "لو أراد مني الفريق أن أصبح القائد سأقبل بكل فخر تلك المهمة، لكنني أعتقد أنه من الهام أن نناقش ذلك بشكل جماعي كفريق خلال الفترة المقبلة".

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وأضاف: "من المفترض أن نجلس ونتحدث عن ذلك الأمر عندما يعود الجميع للفريق خلال الأيام المقبلة، سنرى ما الذي سيحدث".

وأكمل: "أظن أنه علينا أن نبقى متحدين معًا وأن نأخذ القرار بوجود الجميع، لأنه مركز حساس للغاية بالنسبة للجميع، سواء داخل الملعب أو خارجه".

جدير بالذكر أن كومباني كان قد رحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الماضي متجهًا لأندرلخت البلجيكي كلاعب وإداري في صفوف الفريق.