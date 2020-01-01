دي بروينه ينتزع جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

بعد منافسة شرسة مع نجوم ليفربول

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم، الثلاثاء، عن فوز كيفين دي بروينه بجائزة لاعب العام في إنجلترا لموسم 2019/2020.

دي بروينه احتل المركز الثاني مع مانشستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لكنه تألق بشكل لافت على مدار البطولة.

الدولي البلجيكي دخل في منافسة قوية مع زميله رحيم ستيرلينج، الذي نجح في تسجيل 20 هدفاً وصناعة 4 مع سيتي في البريميرليج .

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وتفوق كذلك على رباعي ليفربول ، ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، ساديو ماني وجوردان هندرسون رغم قيادتهم الريدز لتحقيق اللقب.

وأما بالنسبة لجائزة أفضل لاعب شاب، فقد حصل عليها النجم الإنجليزي ألكسندر أرنولد، بعد تألقه مع ليفربول بتسجيل 4 أهداف وصناعة 13 الموسم الماضي.

وفي سياق متصل، دخل النجم الجزائري سعيد بن رحمة، التشكيل المثالي للموسم الماضي في الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى، بعد تألقه اللافت مع برينتفورد.

وتعتبر هذه الجائزة الثانية لدي بروينه هذا الموسم، حيث حصل على لاعب العام من اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي الشهر الماضي.

وأما هندرسون قائد ليفربول، يكتفي بجائزة لاعب العام التي حصل عليها من رابطة النقاد والكتاب الرياضيين.

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يذكر أن دي بروينه البالغ من العمر 29 سنة سجل 13 هدفاً وصنع 20 مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، ليعادل رقم الفرنسي تييري هنري لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي.