دي بروينه يعادل رقم هنري للأكثر صناعة في الدوري الإنجليزي

نهاية سعيدة لصانع الألعاب البلجيكي للموسم المحلي

نجح صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروينه ، في معادلة رقم النجم الفرنسي تييري هنري مع آرسنال، لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد.

دي بروينه قاد مانشستر سيتي للفوز على نوريتش سيتي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد مساء اليوم الأحد، بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

البلجيكي تألق بشكل لافت في هذه المباراة، بعد تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 45، قبل مساعدة رحيم ستيرلينج على تسجيل الثالث في الدقيقة 79 قبل إضافة الخامس في اللحظات الأخيرة.

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وبذلك يصل رصيد دي بروينه من الأهداف المصنوعة هذا الموسم، إلى الرقم 20 ليتمكن أخيراً من معادلة رقم تييري هنري.

وكان رقم الغزال الفرنسي قد صمد لسنوات طويلة، حيث نجح في تحقيقه مع آرسنال في موسم 2002/2003 خلال مشواره مع النادي اللندني.

ويرفع هذا الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 81 نقطة في المركز الثاني، بفارق شاسع عن ليفربول البطل بـ99 نقطة.

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جدير بالذكر أن دي بروينه، خسر مؤخراً جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب والنقاد، حيث ذهبت لجوردان هندرسون قائد ليفربول.