دي بروينه يرفض عرض مانشستر سيتي لتجديد عقده

كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي يرفض العرض الأول من فريقه لتجديد تعاقده.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم البلجيكي كيفين دي بروينه لاعب فريق مانشستر سيتي سيرفض العرض الأول من قبل إدارة فريقه لتجديد تعاقده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب أحبط للغاية من العقد الجديد الذي قدمته الإدارة له بالرغم من كونه لمدة خمس سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قلق حيال سرعة سير المفاوضات مع الإدارة حول عقده الجديد في صفوف البطل السابق للدوري الإنجليزي.

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وكان كيفين دي بروينه قد خرج في تصريحات صحفية قبل أشهر أكد خلالها على شعوره بالإحباط من فشل المشروع الأوروبي لمانشستر سيتي في أكثر من مناسبة.

وارتبط دي بروينه بالانضمام لصفوف ريال مدريد في السنوات الماضية، بالرغم من عدم ظهور مفاوضات جدية في ذلك الشأن.

وكان دي بروينه قد انضم لصفوف مانشستر سيتي قادمًا من نادي فولفسبورج الألماني في عام 2015 قبل أن يصبح النجم الأول للفريق في وجود بيب جوارديولا المدير الفني الحالي.

جدير بالذكر أن العقد الحالي لدي بروينه مع مانشستر سيتي ينتهي بنهاية موسم 2022-2023 وآخر مرة جدد تعاقده كانت في يناير 2018.