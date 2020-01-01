دي بروينه يرد على كين بسبب وصمه ووكر بالأحمق

نجم يونايتد السابق هاجم مدافع سيتي

رد نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروينه على الهجوم الذي شنه قائد يونايتد السابق روي كين بحق زميله كايل ووكر ووصفه له بالأحمق في الأيام الماضية.

كين هاجم ووكر بعد تسببه بركلة جزاء في التعادل أمام ليفربول بالبريميرليج بالجولة الأخيرة قبل التوقف الدولي.

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ورد دي بروينه مدافعاً عن زميله مع وسائل الإعلام: "أعتقد أن منذ دخل كايل الفريق وهو أحد أكثر اللاعبين استمرارية، لا يصاب ويلعب دوماً".

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وأضاف: "يمكن الاعتماد عليه وهو مدافع جيد للغاية، أعتقد أنه ما قدمه لنا كان جيداً للغاية، الأمر يختلف عند مقارنته بلاعبين آخرين، وعند مقارنة المراكز".

وأكمل البلجيكي: "لا يمكن مثلاً مقارنة كايل مع ترينت من ليفربول، ترينت هجومي أكثر وكايل يلعب في دور مختلف معنا ولكن يقوم به بشكل رائع ولهذا يلعب باستمرار على هذا المستوى".

وختم: "حسناً، ما قاله روي كين.. هو شخص مختلف والجميع يعرف ذلك، ولكن حسناً، هذه رأيه وكايل سيتقبله وسيكون متقبلاً للأمر".

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دي بروينه ليس الوحيد الذي دافع عن ووكر في الأيام الماضية بعد هجوم كين، إذ سانده أيضاً مدربه في المنتخب جاريث ساوثجيت وقال إن المحلل التلفازي الحالي تخطى حدوده.