دي بروينه: أنا ومانشستر سيتي تراجعنا وليفربول سيعاني من قلة الخبرة

صراع القمة متواصل بين سيتي وليفربول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اعترف كيفين دي بروينه، نجم مانشستر سيتي، أن الإصابة التي عانى منها الموسم الماضي تركت أثرها على مستواه الموسم الحالي، كما أشار لصعوبة المنافسة على الدوري هذا العام.

ولعب دي بروينه فقط ثلاث مباريات الموسم الجاري مع سيتي بسبب مشكلة على مستوى الركبة منذ الموسم الماضي.

وقال دي بروينه في حوار مع "سكاي": "أنا أفضل وسعيد للتعافي، كانت شهور ستة طويلة، أحياناً أشعر بالتراجع بدنياً وأحتاج للراحة ولكن أحاول العودة".

وأضاف: "بعض الأحيان جسدي يقول لي لا وأحتاج للتوقف والراحة، لا أشعر بألم في ركبتي، ولكننا نلعب لقاءات عدة وأنا لم أخض فترة إعدادية".

وأكمل دي بروينه: "أنا نفس اللاعب وإصابة أو اثنين لن تغير شيء وسألعب دائماً بنفس الطريقة".

وعلق دي بروينه على الصراع الدائر على صدارة البريميرليج: "الأمر أصعب هذا الموسم، الفرق أكثر تماسكاً، العام الماضي كنا نفوز أو نتعادل في نهاية الأمر ولكن الآن الأمر أصعب".

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وواصل: "لو كنا العام الماضي بما نملك من نقاط الآن لكنا نتصدر، ولكن هناك من هو أفضل مننا، لو ليفربول وصل إلى 98 نقطة وفاز بالبطولة لابد أن نهنئه".

واستطرد: "لا يجب أن ننسى أننا مازلنا في منتصف فبراير وننافس في الدوري وهناك دوري الأبطال والكأس والكأس الآخر، نحن في موقع رائع".

وأردف البلجيكي: "أعتقد ليفربول سيشعر بالضغط لأنهم لم يفوزوا منذ وقت طويل، ولكن العام الماضي معظمنا كان كذلك، ونحن تحت الضغط كذلك لأننا يجب أن ندافع عن لقبنا".

وختم: "سنرى بعد شهرين، سنواصل الانتصارات وإذا كان الفارق بسيطاً سيكون سباقاً محتدماً في الأمتار الأخيرة للتتويج باللقب".

ويستضيف مانشستر سيتي أرسنال مساء الأحد، بينما يحل ليفربول ضيفاً على وست هام الإثنين في الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج.