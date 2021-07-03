دي بروينه: لعبت بكاحل ممزق أمام إيطاليا .. ومنحناهم هدية التأهل

ليلة حزينة على الفريق البلجيكي

كشف كيفين دي بروينه صانع ألعاب منتخب بلجيكا، عن لعبه مواجهة إيطاليا كاملة رغم معاناته من تمزق في أربطة الكاحل في ربع نهائي يورو 2020.

العديد من الشكوك أثيرت حول موقف دي بروينه وزميله إيدين هازارد قبل اللقاء، ليلعب الأول ويغيب الثاني عن قائمة بلجيكا.

المباراة انتهت بهزيمة الفريق البلجيكي بنتيجة 2/1، حيث سجل نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني ثنائية إيطاليا مقابل هدف من ركلة جزاء لروميلو لوكاكو.

ماذا قال دي بروينه بعد خسارة بلجيكا؟

نجم مانشستر سيتي قال في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "يويفا":"بالنسبة لي شخصيًا، لقد مرت أربعة أو خمسة أسابيع غريبة، لكني أود أن أشكر الطاقم الطبي".

وأضاف:"لقد كانت معجزة أنني لعبت اليوم، كان هناك بالتأكيد ضرر في كاحلي، تمزق في الأربطة، لكني شعرت بالمسؤولية تجاه اللعب لبلدي اليوم".

وتابع في تصريحات أخرى لشبكة "بي بي سي":"أعتقد أننا حاولنا فعل كل شيء للفوز بالمباراة، سجلوا هدفًا رائعًا ولكن الهدف الأول كان بخطأ من جانبنا".

واستكمل:"لقد استحوذوا على الكرة أكثر منا، التوفيق عاندنا في بعض اللحظات، وفي النهاية يظل الإقصاء أمرًا مخيبًا للآمال".

ماذا قال تيبو كورتوا؟

الحارس البلجيكي قال في تصريحات:"الأمر مؤلم بقوة، لقد كنا نعلم أنها ستكون مبارة صعبة جدًا".

وأضاف:"أتيحت لنا فرصتان لكن حارسهم تصدى بشكل جيد، وأعتقد أننا منحناهم الهدف الأول بسهولة بعض الشيء، كان من الممكن أن تذهب المباراة لأي من الاتجاهين لكن إيطاليا تستحق الفوز".

أمام من تلعب إيطاليا في نصف النهائي؟

الفريق الإيطالي على موعد مع مواجهة صعبة في قبل النهائي، حيث تلعب أمام إسبانيا التي تأهلت على حساب سويسرا.

وعلى الجانب الآخر يلتقي الفائز من مباراة اليوم بين إنجلترا وأوكرانيا، مع المنتصر من لقاء التشيك والدنمارك في الطرف الآخر من نصف النهائي.

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