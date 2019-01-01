دي بروينه: الفوز بأربعة ألقاب الموسم الحالي شبه مستحيل
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
يرى صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه، أن الفوز بالرباعية الموسم الحالي، مع مانشستر سيتي الإنجليزي أمر صعب.
ويلتقي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مع شالكة الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وسيخوض بعدها سيتي، نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي عقب الفوز عليه في الدوري الإنجليزي سابقاً منذ أسبوع بسداسية دون رد.
دي بروينه بدء حديثه بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة الرويال بلوز: "لا اعتقد أن هدفنا الفوز بأربعة ألقاب، الهدف هو الفوز بكل مباراة، ونصل لمرحلة أبعد، ثم نفوز بالمباراة المقبلة، يوم الأحد نستطيع الفوز باللقب، لكن لا يصح أن نقول أننا نسعى للفوز بـ4 ألقاب".
سيميوني لا يفكر في رونالدو ويقارن بين يوفنتوس أتلتيكو مدريد
وتابع عن ما يقدمه فريقه الموسم الحالي: "نحن سعداء بما نحن عليه، ونريد التأهل لربع نهائي دوري الأبطال، ونقترب من الفوز به، لكن الفوز بالألقاب الأربعة شبه مستحيل".
وعن عودته من إصابتين الموسم الحالي: "لقد حظيت بأثنين، لكنه ليس من الجيد أن تكون في كرة القدم، أشعر بالأسف للإصابات في مسيرتي، في بعض الأحيان تشعر بالتدفق وهذا حدث الموسم الماضي".
روني 😍— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019
رونالدو 😱
بيل 🚀
كيتا😒#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/d0v2J2ojOj
وأتم: "الموسم الحالي كان الأمر صعباً بالغياب 6 أشهر، لكني أشعر بتحسن أفضل بعد الإصابة الأخيرة وأنا سعيد بذلك".
وتأهل سيتي مطلع الأسبوع الجاري لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيلتقي مع سوانزي سيتي بالدور المقبل.