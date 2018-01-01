دي بروينه: الاستثمار الجيد حال دون تأثر السيتي بغيابي

كيفين دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي يتحدث عن فترة غيابه وعودته للملاعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يأمل كيفين دي بروينه في الحصول على وقت أكبر للعب والجري على أرض الملعب لاستعادة كامل لياقته البدنية ومستواه الفني بعد غيابه لما يقرب الـ3 أشهر للإصابة.

وتعرض دي بروينه لإصابتين هذا الموسم أبعدتاه عن جُل مباريات الدوري الإنجليزي، إذ لم يُشارك سوى في 4 مباريات، وقد لعب 20 دقيقة أمام إيفرتون في الجولة الأخيرة ويستعد لمواجهة ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة مساء اليوم الثلاثاء.

ورغم الأهمية الكبرى للاعب البلجيكي في تشكيل المدرب بيب جوارديولا إلا أن الفريق أدى جيدًا في غيابه، وقد أعاد دي بورينه سبب ذلك للاستثمار الجيد في الفريق، قائلًا "لهذا أنت تستثمر في الفريق، وتدفع الكثير من الأموال لتمتلك فريقًا كاملًا. الاستثمار مجرد البداية، لقد قاموا بعمل جيد حين اشتروا اللاعبين الشباب القادرين على التحسن".

"نحن فريق من 21-22 لاعبًا ولا يهم من الذي يلعب، جميعنا نلعب بانتظام. نحن جاهزون تمامًا للبطولات الأربعة، ندرك تمامًا أننا معرضون للإصابات لكننا نأمل في التقليل منها. ستحتاج اللاعبين إن كنت راغبًا في الفوز بالبطولات".

وعن تألق لاعبين أمثال رياض محرز وبيرناندو سيلفا خلال غيابه، قال دي بروينه "لقد قاموا بعمل رائع خلال غيابي، لكني واثق من سعادتهم بعودتي. هكذا تسير الأمور، المدرب عليه التعامل مع اللاعبين الموجودين وللأسف بعض اللاعبين يتعرضون للإصابة ويخرجون من الحسابات أحيانًا. الشباب قاموا بعمل رائع وسأحاول الآن العودة لقمة مستواي لأساعدهم".

واصل "كل ما أريده الآن هو بعض الوقت للعب. دخلت المباراة أمام إيفرتون ولم أفعل سوى الجري لـ20 دقيقة. لا أبحث عن لعب مباريات جيدة الآن، لكن مجرد الجري دون توقف لأن هذا يُحسن من وضعي البدني ويجعلني جاهزًا للمباراة القادمة".

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"سنرى متى يُمكنني أن أستعيد كامل مستواي، من الصعب تحديد موعد الآن، إذ لم أكن خارج الملاعب لكل تلك الفترة سابقًا. سأعمل جاهدًا للعودة في أقرب وقت ممكن لكني لا أضع الضغوطات على نفسي".

صاحب الـ27 عامًا لا يرى مشكلة في ازدحام جدول فريقه تلك الفترة، مؤكدًا أن الجميع كذلك وأن الأمور ستتغير بعد أعياد الميلاد، كما أوضح أن المنافسة الشديدة على لقب البريميرليج حاليًا تعود لتحسن مستوى المنافسين خاصة ليفربول وتوتنهام، مضيفًا "نحن لم نختلف عن الموسم الماضي، نفعل ما نفعله دومًا".

"لقد فزنا في أغلب المباريات كما فعلنا الموسم الماضي ونحن هنا مع فرق القمة. الآخرون تحسنوا عن الموسم الماضي ولذا هم أقرب لنا".