دي بروينة: جوارديولا يجعل مانشستر سيتي أقوى

دي روينة يتحدث عن تأثير بيب جوارديولا عليه وعلى مانشستر سيتي والبريميرليج

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروينة إن مانشستر سيتي حظي بالعديد من الخطوات للأمام بفضل وجود بيب جوارديولا.

ويشارك مانشستر سيتي في بطولة كاس الأبطال الودية حاليًا بمشاركة العديد من الأندية الكبرى في أوروبا على غرار كل عام.

وعلى هامش ذلك، قال النجم الدولي البلجيكي إنه محظوظ باللعب في فريق يدربه بيب جوارديولا، مؤكدًا أن الرجل يقدم الكثير للأفراد والمجموعة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وأضاف: "لقد عانيت من العديد من الإصابات التي أثرت كثيرًا على مردودي خلال السنوات الأخيرة، وجود جوارديولا بجانبي جعلني قادرًا على تخطي كل هذه الأوقات الصعبة"

وتابع: "على مستوى المجموعة، فإن مانشستر سيتي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولكن وجود جوارديولا يجعل هذه المجموعة تظهر بشكل أقوى"

كونتي يؤكد تمنيه انتقال لوكاكو لإنتر

يذكر أن كيفين دي بروينة كان قد عانى من الإصابات في أغلب أوقات الموسم الماضي وكذلك الموسم الذي قبله.