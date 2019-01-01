مارادونا يخرج من غرفة الجراحة ويتعافى في مستشفى ببوينس أيرس

محامي مارادونا يؤكد خروجه من غرفة الجراحة ودخوله لمرحلة التعافي في مستشفى بمدينة بوينس أيرس الأرجنتينية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف ماتياس مورلا محامي النجم الأرجنتيني المعتزل دييجو أرماندو مارادونا عن خضوعه لعملية جراحية في مدينة بوينس أيرس بالأمس السبت لعلاج مشاكل نزيف المعدة التي اكتشفها مطلع الشهر الجاري.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره المحامي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" وأكد خلاله أن كل شيء على ما يرام مع أسطورة نابولي المعتزل".

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وكتب المحامي عبر بيانه: "العملية الجراحية التي خضع لها مارادونا انتهت أخيرًا، كل شيء سار على ما يرام، الشكر للرب".

وأضاف المحامي: "في الوقت الحالي كل ما علينا فعله هو الانتظار حتى يتعافى دييجو، بعد ذلك سيعود للعمل في أقرب وقت ممكن.

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وكان مارادونا قد اكتشف وجود نزيف في المعدة مؤخرًا ومع انطلاقة العام الجديد، وبحسب تقارير صحفية خضع لعملية جراحية قبل تلك في الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن مارادونا يعاني مررًا وتكررًا من تدهور صحي ملحوظ فنجم فريق برشلونة ونابولي المعتزل سبق وأن تعرض لوعكة صحية في ملاعب روسيا بالصيف الماضي أثناء مشاهدته لمواجهة الأرجنتين ونيجيريا.