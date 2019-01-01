دييجو كوستا يدخل اهتمامات باريس سان جيرمان

وحديث عن صفقة تبادلية محتملة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير إسبانية أن باريس سان جيرمان قد يكون المخرج الذي يبحث عن دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، للخروج من ناديه الصيف المقبل.

وتمر علاقة كوستا مع الروخي بلانكوس بحالة توتر بعد إيقافه لثمان مباريات بعد تعديه على حكم لقاء برشلونة، والتقارير عن امتناعه عن التدريبات.

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وذكرت "كوبي" الإسبانية أن باريس سان جيرمان يتابع موقف كوستا في العاصمة الإسبانية ويراه معوضاً مناسباً في حال رحيل إيدسون كافاني.

وتحدث التقرير أن صفقة تبادلية بين الفريقين تضم كوستا وكافاني قد تكون حلاً مقنعاً لكلا الفريقين في حال قررا الدخول في مفاوضات.

ويلعب باريس سان جيرمان مساء السبت نهائي كأس فرنسا أمام رين في سعيه نجو الثنائية المحلية للموسم الجاري.