أسطورة مانشستر سيتي: دييجو كوستا أمل جوارديولا للفوز بالدوري الإنجليزي

المهاجم الإسباني بدون فريق منذ بداية الميركاتو الشتوي

يؤمن ميكا ريتشاردز نجم مانشستر سيتي السابق، أن المهاجم الإسباني دييجو كوستا، يمكنه مساعدة فريق المدرب بيب جوارديولا على الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كوستا قام بفسخ عقده مع أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليبدأ البحث عن فريق جديد ينضم له في صفقة انتقال حر.

وعلى الجانب الآخر يعاني سيتي من الناحية الهجومية، نظرًا للإصابات المستمرة للأرجنتيني سيرخيو أجويرو وهبوط مستوى جابرييل جيسوس.

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ومن جانبه قال ريتشاردز في مقال على موقع "بي بي سي":"لماذا لا نتعاقد معه حتى نهاية الموسم؟ يمتلك العديد من المميزات ويمكنه إزعاج دفاعات الخصوم، كما يمتلك قدرة مميزة على تسجيل الأهداف".

وأضاف:"ربما عليهم تحمل راتبه الكبير، ولكن الفارق الذي يمكن أن يصنعه مع سيتي يستحق هذه المجازفة بكل تأكيد".

وتابع:"عندما فزنا بالدوري في 2012 كان لدينا 4 مهاجمين مميزين، وهم أجويرو وكارلوس تيفيز وماريو بالوتيلي وإدين دجيكو، وساهموا جميعًا في هذا اللقب".

واستكمل:"الآن لا يزال لديهم أجويرو بالطبع، ولكن هناك علامات استفهام ضخمة حول لياقته البدنية، وجيسوس هو البديل الوحيد ولكنه لا يتواجد بالشكل المطلوب في منطقة الجزاء، حيث يميل للعب في العمق أو على اليسار".

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وواصل حديثه:"إذا كنت تريد مثالًا على التأثير الذي يمكن أن يحدثه كوستا، يجب عليك مشاهدة ما يفعله إدينسون كافاني في مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث يبلغ من العمر 33 سنة ويختلف تمامًا عن ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال وميسون جرينوود، ويمنحهم بعدًا إضافيًا في خط الهجوم في اللحظات الحاسمة بالمباريات الصعبة".

يذكر أن كوستا البالغ من العمر 32 سنة، نجح في تسجيل هدفين فقط في 7 مباريات مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم قبل رحيله في ديسمبر الماضي.