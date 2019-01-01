دين سميث: تريزيجيه كان قادرًا على جعلنا نفوز ضد توتنهام

دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا يؤكد أن محمود حسن تريزيجيه كان يمكنه أن يمنح الفريق الفوز أمام توتنهام في الجولة الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا أن فريقه كان قادرًا على تحقيق الفوز أمام نظيره توتنهام هوتسبير في الأسبوع الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الخاص بلقاء فريقه أمام بورنموث الذي يقام مساء غدًا السبت على ملعب الفريق.

وقال دين: “بعد الهدف كان أمامنا فرص للتسجيل وتريزيجيه لاحت له أكثر من فرصة لكن لسوء الحظ لم يحول أيًا منهم لهدف ثاني".

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وأضاف: "الفريق قدم مباراة جيدة للغاية خلال الشوط الأول، وكنا نستحق ركلة جزاء خلال اللقاء، لكن بعد مرور حوالي ساعة شعرنا بالإرهاق".

وأكمل: "كنت سعيد بما قدمه الفريق في المباراة، لكننا في الشوط الثاني كنا نمنحهم الكرة بشكل فوري، وشكلوا ضغطًا كبيرًا علينا ونجحوا من خلاله في تسجيل الأهداف".

جدير بالذكر أن تريزيجيه كان قد شارك بشكل أساسي في مباراة الجولة الافتتاحية أمام فريق توتنهام هوتسبير وهي المواجهة التي خسرها الفيلانز بثلاثة أهداف لهدف وحيد.