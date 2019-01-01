دينيس سواريز على أعتاب لندن

اللاعب كان محط اهتمام ميلان وروما في إيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت قناة سكاي سبورت الإيطالية عن اقتراب دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة من ارتداء قميص آرسنال.

وكان اللاعب الذي سيُتم عامه الـ25 السبت المقبل محط اهتمام عدد من الأندية الإيطالية أبرزها ميلان وروما لكن خبير سوق الانتقالات جانلوكا دي مارتزيو أشار لاقتراب اللاعب جدًا من اللعب تحت قيادة أوناي إيمري في آرسنال.

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ولم يلعب سواريز سوى 6 مباريات مع البارسا هذا الموسم ويُعد خارج حسابات المدرب إيرنيستو فالفيردي، فيما يراه آرسنال خير تعويض لآرون رامسي الذي سيُغادر الفريق مع نهاية عقده في الصيف القادم متجهًا على الأرجح لليوفنتوس.

وأشارت عدة تقارير صحفية أن الصفقة لن تكلف المدفعجية أكثر من 14 مليون جنيه إسترليني.