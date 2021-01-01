ديمبيلي يُلمح إلى استمراره مع برشلونة ويكشف عن "كنيته" في غرف خلع الملابس

أنباء جيدة..

ألمح عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، إلى استمراره مع النادي الكتالوني في الفترة المقبلة، عندما أكد على سعادته في كامب نو.

عقد الدولي الفرنسي مع النادي الكتالوني ينتهي في صيف 2022 وسط أحاديث كثيرة عن إمكانية مغادرته البرسا مع اهتمام مانشستر يونايتد ويوفنتوس به.

لكن ديمبيلي في حوار مع شبكة بي إن سبورتس أشار إلى أن أموره تسير بصورة طبيعية وجيدة للغاية مع البرسا، كدلالة على احتمالية بقائه.

ديمبيلي قال "مستقبلي؟ لا يزال عقدي ممتدًا لعام آخر، لم تتواجد مناقشات مع النادي حتى الآن، أنا سعيد وأشعر بشعور جيد هنا".

كما أضاف "الآن لدينا رئيس جديد وأتى مؤخرًا ولكنني لا أعرفه جيدًا، إلا أن لديه علاقة قوية مع اللاعبين، سنرى كيف ستسير الأمور".

وكشف ديمبيلي عن مقارنته بأحد أساطير برشلونة، صامويل إيتو، عندما قال "في غرفة خلع الملابس أطلقوا عليّ لقب إيتو لأنني ألعب هذا الموسم بمركز 9".

وأتم "ميسي دائمًا ما يتحدث كثيرًا مع اللاعبين، وبالأخص اللاعبين الشباب".

الجدير بالذكر أن ديمبيلي البالغ من العمر 23 عامًا قد لعب 36 مباراة على مختلف الأصعدة هذا الموسم سجل خلالهم 10 أهداف وصنع أربعة آخرين.