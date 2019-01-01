ديمبيلي يعود مبكرًا لتدريبات برشلونة

عثمان ديمبيلي نجم فريق برشلونة يعود للتدريبات مبكرًا أسبوع عن موعد تجمع الفريق ويتعهد بتقديم أفضل ما لديه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب فريق برشلونة قد عاد بشكل مبكر لتدريبات النادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا سير" والتي أكدت أن ديمبيلي أراد أن يظهر مدى جديته في التحضير للموسم الجديد فحضر مبكرًا بأسبوع عن موعد انطلاق التحضيرات.

يأتي هذا عقب أيام من انتشار أنباء عن رفض برشلونة لعرض من قبل بايرن ميونخ مقابل ٧٠ مليون يورو للحصول على خدمات لاعب بروسيا دورتموند السابق.

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وأكدت الإذاعة أن ما قام به ديمبيلي الغرض منه هو ارسال رسالة للجميع يؤكد من خلالها أنه مستمر بنسبة ١٠٠٪ مع برشلونة ويريد تقديم موسم عظيم بقميص النادي الكتالوني.

وكان ديمبيلي قد سجل ١٤ هدفًا مع فريق برشلونة هذا الموسم في كل البطولات، لكنه لم يحصل سوى على ٢٠ مباراة أساسيًا في الدوري لأسباب فنية وللإصابات.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت على حاجة برشلونة في بيع ديمبيلي من أجل تمويل صفقات الموسم الجديد بضم كل من جريزمان ونيمار.