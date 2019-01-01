الليجا

ديمبيلي يسجل الهدف رقم 300 بقيادة فالفيردي

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الجناح الفرنسي سجل الهدف رقم 200 أيضاً..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

وصل برشلونة إلى الهدف رقم 300 مع مدربه الحالي إرنستو فالفيردي في جميع المسابقات الرسمية.

جاء ذلك بثلاثة أهداف سجلها في شباك إشبيلية، في المباراة الجارية ضمن منافسات الأسبوع الثامن لليجا.

وكان هذا الهدف الثالث الذي أكمل الـ300 من نصيب الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

من سجل الهدف الأول لفالفيردي كان ليونيل ميسي ضد ريال مدريد في السوبر الإسباني، في أغسطس 2017.

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أما من سجل الهدف رقم 100 فكان ميسي أيضاً ضد أتلتيكو مدريد في مارس 2018، فيما كان الهدف رقم 200 من نصيب ديمبيلي نفسه ضد إسبانيول في ديسمبر 2018.

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