ديمبيلي يخبر زملائه في برشلونة بقراره النهائي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن محادثة بين النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة وزملائه في غرف ملابس الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الدولي الفرنسي حسم موقفه من الاستمرار رفقة النادي.

وأوضحت الصحيفة أن ديمبيلي أخبر زملائه أنه يريد الاستمرار في صفوف برشلونة لأطول فترة ممكن ولما بعد عقده الحالي.

اللاعب عانى من الكثير من الإصابات والتي أعاقته عن تقديم أفضل ما لديه تحت قيادة عدة مدربين في السنوات الماضية.

لكن حال ديمبيلي تغير للأحسن بشكل ملحوظ تحت قيادة المدير الفني الجديد تشافي هيرنانديز، ليس فقط على المستوى البدني ولكن الفني أيضًا.

وكان برشلونة قد هاتف موسى سيسوكو وكيل ديمبيلي بحسب ما ذكرت تقارير صحفية اليوم حتى يستأنف مفاوضات تجديد العقد المجمدة منذ نهاية العام الماضي.

جدير بالذكر أن عقد ديمبيلي في صفوف برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي فريق في الوقت الحالي، وأكدت تقارير عديدة اتفاقه مع باريس سان جيرمان بالفعل على الانضمام لهم في الصيف.