ديمبيلي يخبر برشلونة بقرار صادم لمانشستر يونايتد

اهتمام كبير من الشياطين الحمر بضم النجم الفرنسي

رحب عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة الإسباني، بالبقاء مع الفريق لفترة أطول وعدم الرحيل الصيف القادم.

مستقبل ديمبيلي يعتبر من القضايا الملحة، التي سيتعين على رئيس برشلونة الجديد حلها اعتبارًا من 7 مارس القادم.

الجناح الفرنسي عقده مستمر مع النادي حتى يونيو 2022، وسط مفاوضات مستمرة من أجل التوقيع على عقد جديد.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن أولوية برشلونة في الوقت الحالي، هي الحفاظ على اللاعب بعد تحسن مستواه وابتعاد الإصابات عنه.

الرغبة تبدو متبادلة بالنسبة لديمبيلي، حيث أخبر برشلونة بأنه يريد الاستمرار لشعوره بالراحة مع النادي خلال الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يتم حسم الملف بشكل كامل بعد قدوم الرئيس الجديد للنادي الكتالوني، بالجلوس مع النجم الفرنسي ومناقشة طلباته من أجل التجديد.

وتمثل هذه الأنباء صدمة قوية لتشيلسي ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، خاصة الأخير الذي كان يطمح في ضم اللاعب بمقابل مخفض بعد تعقد المفاوضات مع جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند الذي يبلغ سعره 120 مليون يورو.

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يذكر أن ديمبيلي البالغ من العمر 23 سنة، سجل 6 أهداف وصنع 3 في 21 مباراة لعبها مع برشلونة خلال الموسم الجاري.