ديمبيلي يحسم الجدل: أنا سعيد في برشلونة

هل يجدد عقده قريبًا؟

حسم عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، الجدل بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني معلقًا على ارتباطه بالرحيل إلى تشيلسي.

ديمبيلي لديه عقد ينتهي بنهاية الشهر الجاري ومن المتوقع أن يغادر في ظل رفض وكيل أعماله عروض برشلونة المختلفة للتجديد.

ما الذي قاله ديمبيلي؟

وفي مقطع للفيديو نشره حساب Actualité-Barça عبر "تويتر" أدلى عثمان ديمبيلي بتصريحات تخص مستقبله.

وبسؤاله من أحد المشجعين حول إمكانية الرحيل إلى تشيلسي، أجاب قائلًا بإن هذه مجرد إشاعات، ثم تم سؤاله حول موقفه من البقاء ليكتفي بقوله "أنا سعيد في برشلونة".

اللاعب الفرنسي كان على علم بأنّه يتم تصويره لذلك أجاب بصورة دبلوماسية دون أن يؤكد التجديد أو الرحيل.

Un de nos followers nous a envoyé ça. #Dembele 🇫🇷 pic.twitter.com/kTV0uTr61M — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) June 18, 2022

أين يلعب ديمبيلي الموسم المقبل؟

التقارير الصحفية أشارت إلى تمسك وكيل أعمال اللاعب براتب يصل إلى 20 مليون يورو سنويًا وهو ما رفضته إدارة برشلونة.

وارتبط اللعب بالعمل مجددًا مع مدربه السابق، توماس توخيل، في تشيلسي، وهي الصفقة التي لم تُحسم حتى الآن.

كما ارتبط بالانضمام إلى صفوف توتنهام وطلب أنطونيو كونتي التعاقد معه.

ديمبيلي عاد من الإصابة ليتألق مع المدرب تشافي هيرنانديز ويصبح الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإسباني.

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