ديمبيلي وبرشلونة .. "تهديد" يقرب الفرنسي من التجديد

الفرنسي الدولي يرسل إشارات إيجابية للنادي الكتالوني حول استمراره مع الفريق.

تغير الوضع في نادي برشلونة فيما يخص مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح الفريق مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، بعدما ماطل اللاعب وممثلوه بعد نهاية الموسم لفترة طويلة في عملية تجديد عقده.

ويبدو أن المحادثات الأخيرة بين برشلونة وممثلي ديمبيلي قد شهدت عددًا من التطورات، جاءت جميعها قبل إصابة اللاعب مع منتخب فرنسا في بطولة كأس أمم أوروبا، حيث يميل اللاعب أكثر للاستمرار في ملعب "كامب نو".

وانضم ديمبيلي إلى برشلونة في صيف 2017 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات، حصل منها النادي الألماني على 30 مليون يورو حتى الآن.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ديمبيلي صاحب الأربعة وعشرين عامًا، يعمل على تمديد عقده مع برشلونة، خاصة وأنه ينتهي في 30 يونيو 2022، بعدما كان الأمر معقدًا خلال الفترة الماضية، حيث لم يرغب اللاعب في إعطاء إجابة سريعة للنادي من أجل التخطيط لتحركاته في سوق الانتقالات.

وقبل إصابته مع منتخب فرنسا في مباراة المجر في الجولة الثانية من دور المجموعات في أمم أوروبا، أكد ديمبيلي أنه يرغب في الاستمرار في ارتداء قميص برشلونة، وهو الموقف الذي جعل النادي أكثر تفاؤلًا بشأن إنهاء مفاوضات التجديد.

الفكرة الأساسية بالنسبة لنادي برشلونة مع عثمان ديمبيلي كانت دائمًا استمراره مع الفريق، ويمكن أن نتذكر تصريحات جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، خلال حملته الانتخابية حيث قال: "أنا من مشجعي ديمبيلي، كان اللاعب الوحيد الذي فاز بمباريات مهمة لبرشلونة باستثناء ميسي، إذا تمكن النادي من استثماره يمكن أن يصبح ديمبيلي شيئًا مميزًا حقًا".

ما هي رسالة برشلونة التي قربت ديمبيلي من التجديد؟

وحسب "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة برشلونة بعثت رسالة قوية إلى ديمبيلي، بأنها ستتخذ موقفًا قويًا ضده إذا لم يجدد عقده في أسرع وقت ممكن.

وأكدت إدارة برشلونة أنه إذا لم يجدد ديمبيلي عقده مع النادي ثم رفض عملية المغادرة في الصيف الحالي وبالتالي تخفيف كتلة الرواتب، فإنه سيبقي في المدرجات دون أي يلعب أي مباراة في الموسم المقبل، وهو الموقف الذي يؤيده رونالد كومان المدير الفني.

ويبدو أن عثمان ديمبيلي ليس مستعدًا للمخاطرة بفقدان موسم كامل من مسيرته الكروية في المدرجات، وأصبح منفتحًا أكثر على اقتراح تجديد عقده.

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