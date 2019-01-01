ديمبيلي قد يعود أمام غرناطة

ديمبيلي عاد للتدريبات وشارك بصورة منتظمة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

عاد عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة، إلى تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم، الخميس، استعدادًا لمواجهة غرناطة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ديمبيلي تعرض للإصابة عقب أول مباراة في الموسم أمام أتلتيك بلباو ولم يشارك منذ حينها.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن صاحب الـ 22 عامًا تعافى تمامًا من الإصابة وشارك في التدريبات بصورة طبيعية.

وأوضحت أنّه قد يكون جاهزًا أمام غرناطة يوم السبت المقبل وقرار مشاركته يخضع إلى المدرب إيرنستو فالفيردي.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد أكدت أن فالفيردي سوف يبدأ في تطبيق المداورة أمام غرناطة لأن أسبوع برشلونة مزدحم وسيلعب ضد فياريال في منتصف الأسبوع.

ولن يشارك جوردي ألبا في اللقاء بداعي الإصابة على أن يبدأ جونيور فيربو كما سيلعب إيفان راكيتيش أساسيًا للمرة الأولى.

جدير بالذكر أنّ برشلونة فقد 5 نقاط في أول 4 جولات ليحقق 7 نقاط فقط ويحتل المركز الخامس.